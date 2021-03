Atomizzatori per sigarette elettroniche: sempre più diffusi i modelli usa e getta

Negli ultimi tempi sono sempre di più gli utilizzatori di sigarette elettroniche che ricorrono agli atomizzatori usa e getta.

Come tutti gli altri accessori per e-cig, si tratta di articoli che possono essere acquistati anche online, dove la richiesta sta registrando un notevole incremento negli ultimi tempi: il loro acquisto sempre più delegato al mondo del web si inserisce alla perfezione in un contesto di generale incremento degli ordini tramite e-commerce in ogni settore.

Gli atomizzatori sono probabilmente l'elemento più importante all'interno di una sigaretta elettronica, in quanto ne permettono il corretto funzionamento. In commercio esistono diversi modelli, che presentano tra loro delle differenze anche sostanziali che incidono poi sulla tecnologia impiegata dalla sigaretta elettronica per funzionare nel modo corretto e offrire elevate prestazioni di svapo.

Un atomizzatore può essere creato per offrire una tipologia di utilizzo più tiepida, ovvero dove il vapore non raggiunge temperature molto elevate, altri possono invece consentire al vapore di essere molto caldo (ad alta temperatura) oppure possono incidere anche sulla tipologia di fumosità, che può essere più densa oppure maggiormente alleggerita. Questi aspetti sono fondamentali per un utilizzatore di un’e-cig e sono direttamente influenzati dall'atomizzatore.

Come scegliere un atomizzatore usa e getta

Attualmente, sul mercato sono presenti un gran numero di atomizzatori monouso, per cui orientarsi nella scelta potrebbe non essere sempre semplice.

Naturalmente, sarà fondamentale individuare proposte di qualità, come questi atomizzatori usa e getta messi a disposizione dal portale specializzato senzafiltro.shop, realtà di riferimento nella vendita di articoli per il mondo dello svapo a prezzi concorrenziali.

Inoltre, è bene ricordare che i modelli di atomizzatori usa e getta:

Non hanno bisogno di essere puliti;

Garantiscono un'ottima dissipazione del calore ;

; Hanno una resa aromatica molto alta;

Vengono solitamente venduti in confezioni multiple.

Ogni atomizzatore contiene una resistenza che svolge l'importantissimo compito di trasformare il liquido in vapore. Si tratta, quindi, dell'elemento fondamentale per il funzionamento della sigaretta elettronica.

L'atomizzatore usa e getta, naturalmente, ha comunque la capacità di trasformare il liquido aromatizzato scelto dall'utilizzatore in vapore, permettendo così alla persona di provare tutte le sensazioni dello svapo.

In pratica, quindi, la capacità di trasferire tutti gli aromi dal liquido alla percezione dell'utilizzatore viene appunto garantita dall'atomizzatore e, anche scegliendone uno usa e getta, le prestazioni sono sempre al massimo livello.

Le caratteristiche tecniche degli atomizzatori

Il notevole successo dello svapo ottenuto con atomizzatori usa e getta è inoltre dovuto alla loro conformazione tecnica.

Sono molto facili da "ricaricare" dall'alto, attraverso un piccolo foro situato nella parte superiore del serbatoio su cui viene apposto un piccolo tappo realizzato in silicone. I materiali plastici di costruzione garantiscono un'ottima dissipazione del calore, in modo da ottenere facilmente uno svapo che si attesta attorno ai 50 w.

I 50 w sono infatti la soglia massima al momento raggiungibile con un atomizzatore usa e getta, in cui vengono di solito istallate all'interno delle mesh coil che garantiscono anche una resa aromatica molto elevata.

In questo modo, grazie al loro utilizzo le persone possono evitare di cambiare la coil o di dover compiere le azioni necessarie per rigenerare la sigaretta elettronica. Infine, è bene ricordare che gli atomizzatori usa e getta possono differire tra loro per aspetti come lunghezza, diametro, peso, capacità, tipologia di resistenza, valore della resistenza e wattaggio consigliato.