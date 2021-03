Colle di Tenda, Bongioanni: "Modello ponte Morandi per avviare i lavori in fretta, l'opera sia prioritaria"

Il colle del Tenda e la ricostruzione del suo valico come priorità assoluta. E' questa la sintesi dell'ordine del giorno preparato dal capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Piemonte, Paolo Bongioanni, e che verrà presentato nella prossima finestra di Consiglio.

Due gli oggetti dell'atto: la nomina del Commissario straordinario per la ricostruzione del Valico alpino del Colle di Tenda e la sollecitazione al Governo nazionale per il ripristino del tratto ferroviario tra Breil-Sur Roya e Ventimiglia.spiega Bongioanni.Recentemente, il Governo Conte ha redatto un elenco di 57 opere sul territorio nazionale che beneficeranno di un intervento immediato, attraverso la nomina dei commissari. Peccato che, come sottolineato dal presidente di Fdi Piemonte, il commissario per il Tenda sia stato solo nominato e mai ratificato: "Il valico è un'opera di interesse cruciale, collega la provincia di Cuneo con la riviera del Ponente ligure, ma soprattutto con la Costa Azzurra, il Monegasco e l'aeroporto di Nizza che è il primo aeroporto turistico d'Europa".Ecco perché, secondo Bongioanni, il Tenda necessità di una sua unicità, anche rispetto alle altre opere:Ed è partendo da questa situazione particolare, che il consigliere regionale indica una via da percorrere:- afferma Bongioanni -- prosegue il presidente di Fdi Piemonte -.Da qui la volontà di presentare un ordine del giorno affinché la Giunta si operi con ogni mezzo a far arrivare la questione della nomina del commissario straordinario per le infrastrutture come punto all'ordine del giorno della conferenza Stato-regioni. L'obiettivo è che entro un mese venga emanato il decreto con la ratifica della nomina del commissario straordinario per la costruzione del valico del Tenda, per iniziare il prima possibile i lavori.conclude Bongioanni.