In aumento le vaccinazioni anti-covid all’Ospedale di Mondovì

Continuano all’Ospedale “Regina Montis Regalis” di Mondovi le vaccinazioni anti-covid che stanno coinvolgendo le persone anziane ultra-ottantenni. Per dare un concreto aiuto sopratutto nella compilazione della documentazione e per accompagnare gli anziani quando vengono chiamati, è stata chiesta anche la collaborazione dei volontari del comitato CRI di Mondovì.

« Abbiamo subito dato risposta affermativa - commenta Lina Turco , presidente della CRI di Mondovì - e chiesto ai nostri volontari di dare la disponibilità. Con grande senso di responsabilità molte sono state le risposte e in questa settimana abbiamo iniziato a svolgere il servizio molto apprezzato dagli anziani che si ritrovano a muoversi in un ambiente spesso sconosciuto ».

Nel corso della prossima settimana le persone da sottoporre al vaccino aumenteranno di molto in quanto sono state chiamate quelle oltre i 70 anni, il personale del mondo della scuola ed altre categorie a rischio. Intanto presto entrerà in servizio lo spazio per le vaccinazioni, messo a disposizione gratuitamente dall’imprenditore monregalese Enzo Garelli, in via Torino, che per essere attivato necessita ancora di un’autorizzazione.