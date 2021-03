Le famiglie della Granda non mollano: "La scuola è un servizio essenziale, come ospedali, farmacie o banche. Va riaperta!"

Innanzitutto va ribadito, anche con il conforto dei dati dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte (http://www.istruzionepiemonte.it/area-covid-19/monitoraggi/), che la scuola non diffonde i contagi, eventualmente li subisce, ma li gestisce e li blocca. Il 24 febbraio 2021 Iss ha prodotto un “Focus Età Evolutiva” con dati relativi al periodo 24/08/2020 – 21/02/2021 che mostrano che dalla metà di gennaio le uniche due fasce di età che hanno visto un leggero aumento del tasso di incidenza dei positivi per 100.000 abitanti sono quella 0-9 anni e quella 10-19 anni, pur rimanendo ampiamente al di sotto delle quote novembrine. Questi numeri vanno considerati con attenzione. I rischi non sono in classe. E se rischi sono fuori dalla scuola, la risposta non è chiudere la scuola, ma ridurre i rischi con misure adeguate.

Bisogna ricordare che la percentuale di casi positivi secondari che avvengono in classe sono una percentuale minima (vedi link allo studio che riporta anche la letteratura scientifica internazionale). La stragrande maggioranza dei positivi infatti ha un positivo in famiglia

Ben più della metà dei dirigenti degli Istituti Comprensivi della provincia di Cuneo si è assunta pubblicamente la responsabilità di tenere aperte le scuole almeno fino a tutto il primo ciclo: perché allora si chiude? Manca forse un po’ di confronto?

Se ci guardiamo intorno vediamo che la Francia non ha mai chiuso le scuole e la Germania ha prolungato le vacanze per poter recuperare appena possibile https://www.walesonline.co.uk/news/education/schools-europe-open-closed-covid-19890236, ma forse sono esempi troppo lontani per l’Italia...

Si lasciano a casa i bambini dai 3 anni in poi ma i genitori devono continuare a lavorare: per quale algoritmo magico questa situazione si dovrebbe concretizzare?



Se i genitori lavorano e non hanno nessuno a cui affidare i minori, li lasceranno da soli e incustoditi: qualora accada un imprevisto che arrechi danno al bambino o ad altri chi ne risponderà? Dobbiamo già pensare di attrezzarci a livello legale preventivamente?

In un fine settima ci si dovrebbe organizzare per trovare la baby-sitter in grado non solo di accudire i minori ma anche di seguirli nelle DaD, ma c’è un organizzazione che le fornisce? Ci è forse sfuggito qualcosa?

Ci sono famiglie con più figli che non riescono nemmeno a trovare lo spazio tra le mura di casa per sistemarli in modo che possano decentemente seguire le lezioni. Alla maggioranza delle famiglie che non hanno la villa... qualcuno ci ha pensato?

Chi ha figli spesso dovrà scegliere tra lavoro e famiglia, per fortuna ci sono i congedi parentali, al 50% però, ma la famiglia non era una delle priorità?

Chi subisce di più l’abbandono del lavoro sono le mamme, soprattutto in presenza di bambini piccoli, ma non si doveva partire con la parità di genere?