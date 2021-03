Tutti collegati per la “prima” del Regio: lezione speciale per gli studenti del liceo musicale di Cuneo

Ieri sera, giovedì 11 marzo, i ragazzi del liceo musicale Ego Bianchi di Cuneo si sono collegati per una lezione speciale: la “prima” di "Così fan tutte" di W.A. Mozart, trasmessa in diretta-streaming gratuita sul sito del Teatro Regio di Torino.

L'invito era arrivato ad alunni, famiglie e docenti tramite circolare sul registro elettronico dei ragazzi: “In questo periodo di lunga 'assenza' di Musica dal vivo e di Teatri chiusi, il Liceo Musicale di Cuneo ha deciso di manifestare tutta la propria vicinanza e solidarietà al mondo del Teatro Musicale partecipando tutti insieme alla rappresentazione".

La visione dell’opera è stata anticipata da un Meet on line in cui il professor Giuseppe Cappotto, vice preside, ha simpaticamente introdotto e spiegato l’opera anche per i genitori meno esperti.

Molti ragazzi si sono collegati per questo evento e sono stati invitati a fare una fotografia davanti allo schermo per formare un mega collage da postare sui social e da inviare in segno di solidarietà proprio al Teatro Regio.

Un modo per stare in famiglia, ma allo stesso tempo per condividere la bellezza e la potenza dell’arte, in questo periodo in cui tutto il comparto cultura, come molti altri, è messo a dura prova.

“Per noi ragazzi del liceo musicale questa Dad è una vera sofferenza – ci racconta una ragazza – non poter suonare in presenza non solo con i prof ma anche con gli altri compagni ci penalizza molto. Abbiamo molte ore di laboratorio e di musica d’insieme che probabilmente non recupereremo mai. Per noi “artisti” il contatto fisico e visivo è fondamentale…”

Iniziative come queste però danno un segno di speranza, spingono ad andare avanti e cercano di far restare viva non solo l’attenzione, ma anche la passione. Un modo diverso per seguire l’opera a suo modo efficace, forse capace di avvicinare ancora più persone, senza però dimenticare che l’arte è vita e inevitabilmente va vissuta usando tutti i sensi.

Vedere orchestra, figuranti e coro sul palco con mascherina certo fa effetto, ma se l’entusiasmo di questi ragazzi e qualche precauzione possono far ripartire questo mondo meraviglioso, è proprio il caso di dire “sù il sipario”.

Lo streaming di "Così fan tutte", diretto dal Maestro Riccardo Muti con la regia di Chiara Muti, è gratuito e resterà disponibile on-demand fino al 30 settembre 2021 su www.teatroregio.torino.it