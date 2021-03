Dronero: il Foro frumentario si colora di lilla per la giornata di sensibilizzazione sui DCA

"Non esiste una tracciatura per queste morti “invisibili”, perché chi muore per un arresto cardiaco incrementerà la casistica delle malattie cardiocircolatorie, chi muore per carenza di potassio dovuta alla bulimia sarà conteggiato nei disturbi del metabolismo, chi non ce la fa più e compie un gesto disperato verrà aggiunto alla infelice classifica dei suicidi. E’ triste affermarlo, soprattutto nel corso di questa pandemia dove parole come “tracciabilità” sono sulla bocca di tutti gli esperti per combattere il coronavirus: in Italia nessuno sa quante siano le persone che soffrono di Disturbi del Comportamento Alimentare, quante siano quelle che muoiono a causa di questi disturbi, e soprattutto quante siano le famiglie che si tengono il problema “in casa” o perché non trovano cure o perché hanno paura di parlarne. Ma quante persone dovranno morire e quante saranno condannate all’impossibilità di curare adeguatamente queste patologie prima di affrontarle seriamente e curarle? I Disturbi del Comportamento Alimentare sono ancora, in molti casi, malattie “invisibili”. Noi genitori ci siamo riuniti nella Associazione A-fidati proprio per questo: parlare di questa patologia, stimolare la riflessione sulla prevenzione e sulle cure, denunciare la mancanza o l’insufficienza delle cure, e soprattutto aiutare altri genitori che si trovano ad affrontare questo enorme problema prima di tutto ascoltando e condividendo le loro fatiche, e poi consigliando i percorsi da intraprendere alla luce della nostra esperienza vissuta. Le cure esistono: è importante dirlo in occasione di questa giornata del Fiocchetto Lilla: le cure per chi soffre di Disturbi del Comportamento Alimentare esistono".