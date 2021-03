Telefono Donna Cuneo ringrazia le pensionate e i pensionati dell'Alpitour: "Grazie per il contributo che ci avete dato"

Desideriamo ringraziare vivamente il "Gruppo pensionate/i dell' Alpitour di Cuneo" per la sensibilità e l'attenzione nei confronti della nostra Associazione e di ciò che le volontarie fanno accanto alle donne vittime di violenza.

Grazie per il contributo che ci avete dato: è un aiuto per le donne che hanno bisogno di un supporto psicologico individuale per uscire dalla violenza, ritrovare la fiducia in sè, l'autostima e la possibilità di riprendere in mano la propria vita, molto spesso calpestata da chi hanno intorno. Vogliamo tenere alta l'attenzione, attraverso la nostra attività, nei confronti di un grave problema della nostra società affinchè gli stereotipi, i pregiudizi, il linguaggio, le differenze economiche e sociali siano affrontati e cancellati.

Le volontarie di Telefono Donna Cuneo