Il Cuneese protagonista a Linea Verde Life su Rai Uno

La provincia di Cuneo sarà protagonista del viaggio di Linea Verde Life di sabato 13 marzo su Rai Uno, puntata supportata anche dall'ATL del Cuneese. Marcello Masi e Daniela Ferolla condurranno i telespettatori alla scoperta delle meraviglie del Piemonte, delle sue produzioni, delle sue storie e delle sue eccellenze.

Il Monviso che domina il territorio cuneese farà da sfondo alla storia di Roberto che nel 2006 ha deciso di dare vita ad un allevamento di capre cashmere a Ostana. Un viaggio in mongolfiera porterà i conduttori sulle colline per narrare un turismo lento capace di altre, alte prospettive. Spazio poi all’economia circolare con un'azienda di Borgo San Dalmazzo che recupera il legno dei tetti delle baite e gli concede nuova vita o con Lorenzo che trasforma le barriques esauste in occhiali. Immancabile la grande enogastronomia del Piemonte, con un viaggio tra i grandi vini, gli antipasti tradizionali e i formaggi della stagionatura Occelli di Valcasotto. La puntata racconterà anche la filiera dei prodotti biologici di un'ecostalla di San Defendente di Cervasca.

Tutto questo e molto altro su Rai Uno sabato 13 marzo alle 12.20.