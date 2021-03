“Pedalando tra le aquile”, riparte a luglio con la traversata dei Pirenei

Il titolo può sembrare un gioco di parole ma in realtà Giovanni Panzera, documentarista cuneese, titolare dello studio di produzioni video televisive Panzera Communications, sta preparando una nuova avventura.

In un momento in cui ci sono ancora molte difficoltà e problemi legati alla pandemia, Giovanni, forte del suo motto “quando la strada sale io non mi nascondo”, lancia in anteprima il 3° capitolo del progetto “Pedalando tra le aquile”.

Dopo la Traversata delle Alpi “da Trieste a Montecarlo” effettuata nel 2019 che lo ha visto protagonista nella scalata di 55 tra i più importanti Passi Alpini e nel 2020 nella lunga cavalcata sugli Appennini, la spina dorsale dell’Italia “dall’Etna al Monviso”, per il 2021 ha un altro ambizioso progetto.

Partendo da Cabo Higuer il punto più orientale del Mar Cantabrico dove inizia la catena pirenaica, il 55enne documentarista cuneese scalerà, con la sua fida bicicletta e l’inconfondibile carrellino, le più belle e importanti salite delle montagne di Spagna e Francia, fino a raggiungere la città di Cuneo ‘’capitale delle Alpi del Mare”. Un’avventura lunga 2700 km. e ben 100 salite da scalare.

Abbiamo chiesto a Giovanni come procedono gli allenamenti, considerando questi periodi particolari: “Prima di questa apertura, oltre all’allenamento indoor sui rulli mi accompagnavo ad uscite “comunali” che vedevano un percorso che si sviluppava in tutte le frazioni, compiendo un anello di 60 m. che ripetevo più volte. Ora finalmente posso allungare i percorsi e soprattutto frequentare le salite in montagna, il migliore allenamento”.

“Pedalando tra le aquile, è un progetto a cui tengo molto perché oltre all’aspetto sportivo, di grande importanza sia per le difficoltà che la lunghezza dei percorsi, è una grande opportunità per conoscere e documentare i luoghi attraversati, con la loro storia, cultura, tradizioni, economia e soprattutto attraverso gli incontri umani.

Tutto ciò si traduce poi nella realizzazione di documentari e reportage televisivi che vanno in onda su emittenti televisive nazionali viste da milioni di persone e tutto ciò è motivo di grande soddisfazione”.

Un legame quindi tra passione sportiva e professione: “Esatto questa è stata ed è la “mission” della Panzera Communications che con mio fratello Teresio da 26 anni portiamo avanti; realizzare reportage che possano interessare e incuriosire il pubblico televisivo che è molto vasto e vario, che va dal Piemonte alla Sicilia.

Desidero sottolineare che, anche se abbiamo girato un po’ tutto il mondo il legame con la nostra terra è forte e in questo lavoro di documentaristi abbiamo sempre cercato di proporre reportage che mettessero in luce il nostro territorio affinché in tutta Italia lo possano conoscere e venire, in seguito, ad ammirarlo e visitarlo; oggi è importante allargare sempre più la platea non è più sufficiente che le cose le diciamo tra di noi ma è fondamentale aprirsi a 360°, solo così il turismo potrà ripartire”.

Giovanni sempre con le idee molto chiare: “Entusiamo, decisione, professionalità e tanta passione questi sono gli elementi fondamentali per andare avanti e crescere, nonostante i miei 55 anni. Questi valori non sono mai venuti meno ed è per questo che “Pedalando tra le aquile” continua e si ripropone l’intento da parte mia di vivere grandi emozioni e poi di trasmetterle a tutti”.

Terminiamo questa breve chiacchierata con un pensiero: “Il progetto di Pedalando tra le aquile vuole essere, nel suo piccolo un segno di speranza e di incoraggiamento per tutti: non lasciamoci abbattere e demoralizzare, continuiamo a lottare per vedere la luce in fondo al tunnel, perché “quando la strada sale non dobbiamo nasconderci ma affrontarla con tutte le nostre forze”.