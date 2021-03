Borgo in zona rossa, il sindaco Beretta: “Stringeremo di più le regole, scongiurando gli assembramenti”

Con 124 i positivi (dati aggiornati alle 18:30 del 12 marzo) il comune di Borgo San Dalmazzo entrerà in zona rossa dalle ore 19 di questa sera, sabato 13 marzo.

Una decisione presa ieri dalla Regione, per la quale il passaggio è previsto da lunedì 15 marzo. Ad anticipare la massima restrizione per Borgo (e anche per Boves) è stato l'indice di contagio che secondo le direttive non deve superare i 2,5 ogni mille abitanti.

Nei due territori si è registrato infatti un aumento del contagio da Coronavirus rispettivamente a 4,2 casi ogni 1.000 abitanti a Borgo San Dalmazzo ed a 8,4 casi ogni 1.000 abitanti a Boves.

Abbiamo fatto alcune domande al sindaco borgarino Gian Paolo Beretta.

Condivide la decisione della Regione?

“La Regione valuta sulla base dei dati, e a Borgo sorpassiamo abbondantemente l'indice di contagio di 2,5. Qundi non contesto la decisione. La salute è importante e ci rendiamo conto dei numeri”.

Cosa ha fatto salire i contagi secondo lei? Molti hanno criticato la presenza di assembramenti davanti ai bar del paese e alle macchinette di Largo Argentera.

“Sono sotto gli occhi di tutti. È evidente che i soggetti che fanno capanelli possono essere stati veicolo di contagio. Non dò la colpa ai gestori dei locali, ma alle persone che fanno assembramenti senza mascherina o con la mascherina abbassata. Sicuramente stringeremo di più le regole, scongiurando gli assembramenti con maggiori controlli da parte della polizia locale. In ogni caso tutto il Piemonte entrerà in zona rossa da lunedì, quindi purtroppo è una situazione generalizzata”.

Forse c'è stato poco preavviso nella comunicazione della Regione.

“Sono molto amareggiato dai modi in cui ci è stato comunicato il passaggio in zona rossa. Sono stato convocato telefonicamente un'ora prima di collegarmi in videoconferenza con il Prefetto e il vice presidente regionale, ma la notizia era già apparsa sui giornali. Informazioni così importanti e delicate dovrebbero passare per vie istituzionali. Non voglio far polemiche ma c'erano altri modi”.

L'augurio è che si possa arrivare presto ad una vaccinazione di massa. Come già anticipato, Palazzo Bertello sarà trasformato in centro vaccinale per la città e le valli.

“I lavori di allestimento a Palazzo Bertello come 'Punto vaccinale territoriale' partiranno martedì per poter essere operativi a partire da lunedì 22 marzo. Intanto è stato asfaltato il piazzale antistante. Abbiamo dato i locali expo1 in comodato gratuito all'Asl tramite una convenzione che durerà fino al 31 ottobre, con possibilità di proroga in caso di necessità. Si vaccinerà 7 giorni su 7 (tranne il giovedì mattina per via del mercato) con orario presunto dalle 8 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 20. L'inoculazione dei vaccini sarà coordinata dall'Asl con la collaborazione di protezione civile e croce rossa che allestirà anche un’unità mobile di rianimazione”.