Bra in lilla per sensibilizzare sui disturbi alimentari

Lunedì 15 marzo si celebra la decima Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare (DCA). Facendo proprio l’appello del presidente dell’Anci Antonio Decaro e della Presidente della Never Give Up Onlus Stefania Senesi, il Comune di Bra aderisce alla campagna, illuminando di lilla i portici di Palazzo Garrone, in piazza Caduti per la Libertà.

In Italia sono 3 milioni e mezzo i giovani che soffrono di disturbi del comportamento alimentare, e solo il 10% di loro riesce a chiedere aiuto. L’Organizzazione Mondiale della Sanità considera tali disturbi la seconda causa di morte per gli adolescenti, dopo gli incidenti stradali.

Nelle prossime settimane, i portici di Palazzo Garrone torneranno ad illuminarsi, questa volta di giallo, in occasione della Giornata mondiale dedicata all’endometriosi, patologia di cui si stima soffra una donna su dieci: 3 milioni in Italia, più di 175 milioni nel mondo. L’obiettivo è informare e favorire la prevenzione rispetto a questa malattia cronica invalidante.