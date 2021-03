CDP e Fondazione CRC insieme per sostenere interventi di rimozione amianto nel Comune di Castino

Cassa Depositi e Prestiti e Fondazione CRC hanno sostenuto il Comune di Castino per la realizzazione di un progetto di bonifica dall’amianto di alcuni immobili di proprietà comunale. In totale sono stati messi a disposizione oltre 110 mila euro (circa 82 mila euro con un finanziamento di CDP e 30 mila euro da parte di Fondazione CRC, all’interno del Bando No Amianto).

I progetti previsti sono: la rimozione eternit dai locali del cimitero, il rifacimento della copertura e la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Obiettivo degli interventi è eliminare i rischi collegati alla presenza di amianto, garantendo così ai cittadini una maggiore sicurezza.

L’operazione testimonia l’importanza del lavoro in sinergia tra Cassa Depositi e Prestiti e le Fondazioni di origine bancaria, come la Fondazione CRC, per garantire una sempre maggiore vicinanza ai bisogni delle comunità, che permette di supportare lo sviluppo sostenibile dei territori.