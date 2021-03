Covid a Dronero, in crescita i contagi: 36 cittadini positivi

È giunta questo pomeriggio, da parte dell'amministrazione comunale, una nuova comunicazione ai cittadini riguardo la situazione covid a Dronero.

L'ultima volta il 25 gennaio. In quella data gli organi competenti avevano segnalato 21 persone positive al Covid-19.



Crescita di contagi. Risultano ora in città 36 persone positive.

Per seguire l'andamento della situazione è possibile collegarsi sul sito della Regione Piemonte.



L'invito per tutti i cittadini, da parte dell'amministrazione comunale, è quello di seguire scrupolosamente le regole del distanziamento sociale e dell'uso della mascherina.