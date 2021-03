Cuneo, presto il punto vaccini al Movicentro: l'amministrazione chiede la collaborazione dei residenti

La richiesta – apparsa nella mattinata di sabato 13 marzo sulle porte dei residenti dei quartieri di Cuneo Centro e Cuneo Nuova – è tanto semplice quanto necessaria: collaborazione nell’accogliere gli inevitabili cambiamenti nelle abitudini quotidiane che, per diversi mesi, investiranno l’area del Movicentro a seguito della realizzazione della tendostruttura dedicata alla vaccinazione di massa dei cittadini del capoluogo, di modo che l’attività dei sanitari proceda rapida e per il verso giusto.

Il volantino è stato firmato dal Comune, dal comitato La Boa e da quelli dei quartieri Cuneo Centro e Cuneo Nuova. Un’informativa che segue di alcune ore l’incontro – tenutosi nella serata di venerdì 12 marzo - delle commissioni I^ e V^ della città, chiamate per l’illustrazione degli ultimi aggiornamenti in merito al piano vaccinale del distretto sud-ovest dell’ASL Cn1.

Un distretto ampio da Borgo San Dalmazzo a Morozzo, con oltre 88 mila residenti e che conta attualmente circa 1.400 Covid-positivi totali. E che si propone di incrementare le vaccinazioni da 200 ad almeno 1.500 al giorno con l’installazione – dal 22 marzo, come indicato dal direttore Luigi Barbero nel corso dell’incontro – di due altri siti di vaccinazione oltre a quello del Movicentro: la caserma Vian di San Rocco e l’ ex-Bertello di Borgo San Dalmazzo (capaci, in totale, di offrire quindici linee di vaccinazione).

Ma non solo i cittadini residenti sono e saranno coinvolti nelle operazioni; a entrare in gioco, inevitabilmente, saranno anche i senza fissa dimora che trovano posto nell’area del Movicentro. Durante l’incontro il vicesindaco Patrizia Manassero ha illustrato infatti un progetto di prossima partenza per ampliare la capacità di accoglienza dei dormitori e delle strutture della città, cercando allo stesso tempo di spingere i residenti al loro utilizzo: da lunedì non sarà più permesso loro di trascorrere la notte in zona, a seguito della sanificazione e dell’attività di un servizio di vigilanza privata.