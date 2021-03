Mondovì scende in piazza con il flash mob di Priorità alla Scuola: "Dov'è l'istruzione per tutti?" (FOTO E VIDEO)

La campanella suona in piazza Martiri della Libertà a Mondovì, ma gli studenti non inizieranno a fare lezione, almeno non in presenza, non per ora.

Il gruppo di Priorità alla scuola, ieri pomeriggio, nel rispetto delle norme anti Covid, si è ritrovato di fronte al municipio per far sentire la propria voce: dov'è la scuola per tutti?

Genitori, nonni e bambini non chiedono di riaprire la scuola a tutti i costi, ma vogliono un dialogo trasparente e diretto con le istituzioni, per questo, tramite l'amministrazione comunale, il comitato ha scritto una lettera all'attenzione della Regione Piemonte.

Le richieste sono chiare: fondamentale per le famiglie l'attivazione di un tavolo di concertazione locale per individuare e programmare alternative, (lezioni all'aperto, in piccoli gruppi, a turni, per tutti gli ordini e gradi). In questo senso, come anticipato negli scorsi giorni dal sindaco, Paolo Adriano e dall'assessore all'istruzione, Luca Robaldo, il comune ha intenzione di creare un "patto" tra famiglie, amministrazione e scuole (leggi qui).

A guidare il flash mob monregalese le sorelle Valentina e Lally Giacardi, rappresentanti rispettivamente del comitato PAS Piemonte e PAS Mondovì: "In un paese civile la scuola è l'ultima a chiudere. Abbiamo evidenziato tutte le problematiche delle famiglie nella lettera, dal disagio emotivo-psicologico a quello economico. L'ente locale è fondamentale nel dialogo con le istituzioni e ci ha supportati. Ora ci aspettiamo un tavolo di concertazione con l'ente regionale".

Le domande dei genitori sono diverse, ma le preoccupazioni sono le stesse. Dopo un anno di pandemia la "scuola virtuale" non può essere considerata l'unica alternativa alla didattica tradizionale in classe.

Al problema organizzativo delle famiglie si aggiungono i problemi psicologici, ma c'è anche un dettaglio tecnico che non possiamo ignorare: non tutti hanno a disposizione connessione internet e strumenti adeguati per la DAD.

E mentre all'orizzonte si affaccia la zona rossa, a un anno dall'inizio dell'era Covid, speriamo tutti che la scuola possa tornare a essere qualcosa di più che la voce degli studenti che, in cameretta, continuano a ripetere: "Maestra, non sento".