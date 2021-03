Limone Piemonte: proseguono i lavori per il convitto del Liceo Sportivo

Grande soddisfazione al Liceo Statale delle Scienze Umane a indirizzo sportivo di Limone Piemonte “De Amicis” per la recente vittoria di Marta Bassino della Coppa del Mondo di Gigante. Sulla facciata della scuola è stato appeso uno striscione con l'immagine della sciatrice e la scritta “Forza Marta! Il tuo Liceo con te”, a dimostrazione dei moti di orgoglio degli allievi e dei professori dell’istituto, dove la 25enne borgarina, reduce da una stagione ricca di successi, si è diplomata nel 2015.

“Siamo orgogliosi dei risultati sportivi di Marta, un'atleta nata tra le file del Liceo Sportivo Limonese, dove la campionessa ha trovato sempre riconoscimento e sostegno – commentano dall’Amministrazione comunale - Crediamo molto nel potenziale di questa scuola, che rappresenta un'eccellenza per il nostro paese e, in generale, per il territorio. Nell'ottica di potenziare questa realtà stiamo portando avanti il progetto di realizzazione un convitto, già avviato dalla precedente amministrazione, che auspichiamo di ultimare entro l'autunno”.

Il convitto, al termine della prima tranche di lavori, potrà ospitare fino a 15 ragazzi. Farà poi seguito un ampliamento della struttura, per aumentarne la capienza e i posti letto.

“Il convitto potrà essere utilizzato durante l'anno scolastico dai ragazzi fuori sede che frequentano il Liceo, mentre nei mesi di vacanza potrà rappresentare il punto di riferimento dell'ospitalità per i giovani che frequenteranno i camp estivi nelle più disparate attività – continua l’Amministrazione - I lavori di ultimazione del convitto si inseriscono nel progetto di rilancio del Liceo Sportivo e, insieme ad esso, delle attività sportive legate alla montagna”.

Sono 17 i ragazzi che il prossimo anno scolastico inizieranno il primo anno di liceo e che hanno scelto l’istituto per la sua peculiarità: è una scuola pubblica statale adatta a chi vuole praticare sport a livello amatoriale o agonistico avvalendosi di una realtà a dimensioni contenute.

Il numero degli iscritti, che conferma il trend positivo degli ultimi anni (9 nel 2016, 19 nel 2017, 18 nel 2018, 17 nel 2019 e 16 nel 2020) e la soddisfazione dell’utenza, potrebbe crescere ancora, poiché durante l'estate si aggiungono spesso nuove richieste soprattutto da fuori regione.

“La sede associata del Liceo De Amicis a Limone Piemonte è una realtà davvero unica nel panorama delle scuole superiori della provincia di Cuneo – racconta la professoressa Mariella Rulfi, dirigente scolastica dell’istituto -. È una scuola che si mette al servizio dello sport, non solamente di quello invernale nelle sue molteplici declinazioni, ma di tutte le discipline praticate a livello agonistico dagli studenti che la frequentano”.

Nata oltre vent'anni fa, la sezione limonese è la costola del Liceo Economico Sociale con una curvatura sportiva, deliberata dall'allora Collegio dei Docenti su proposta del preside, prof. Pellegrino, e dei docenti di Scienze Motorie. “Oggi la scuola ha finalmente acquisito la stabilità del corso quinquennale: per la prima volta nel prossimo anno scolastico si attiveranno cinque singole classi, composte da un numero di studenti variabile, dai 16 ai 19 – continua la professoressa Rulfi -. È un orgoglio poter vantare tra gli ex studenti una campionessa come Marta Bassino, e sulla sua scia sono molti gli studenti che già emergono o che stanno scalando le classifiche più importanti a livello nazionale ed internazionale”.

Il palmares della scuola, infatti, è ricchissimo di medaglie di giovani campioni: per citarne alcuni, oggi troviamo i fratelli Carlotta e Edoardo Saracco, Melissa Astegiano e Corrado Barbera, nomi emergenti dello sci alpino, e Samuele Giraudo, campione italiano nello sci di fondo.

La scuola, al centro del paese, è frequentata da studenti provenienti da tutto il Cuneese, ma accoglie sportivi dalla Liguria, dalla Lombardia e anche dall'estero, ed è in grado di predisporre programmi “cuciti addosso” ad ogni allievo, seguendo le indicazioni del Progetto Ministeriale di cui fa parte “Studenti Atleti di Alto Livello” e “di interesse nazionale”.

Il docente-tutor scolastico, responsabile per tutti gli studenti, affianca i docenti dei diversi Consigli di Classe per rendere il più agevole possibile l'iter scolastico, coniugandone gli impegni con quelli sportivi: orari, interrogazioni, verifiche, sono programmati sulla base dei calendari delle attività agonistiche.

“La sede della scuola è in prossimità delle piste di allenamento e questo si dimostra decisamente un plus, che fa sì che la scuola venga scelta dagli studenti sciatori – aggiunge la professoressa Rulfi –. Inoltre, la vicinanza a Cuneo, raggiungibile in venti minuti di viaggio in treno, rende possibile la frequenza a Limone anche di studenti sportivi in altre discipline con allenamenti pomeridiani in città, grazie al progetto didattico innovativo, alla calendarizzazione degli impegni, gli orari flessibili e l'uso della tecnologia più avanzata per la didattica a distanza, sperimentata ben prima che fosse resa necessaria dalla pandemia”.

La collaborazione sul territorio con gli impianti di risalita e l'Amministrazione Comunale ha reso possibile una gestione davvero armonica della scuola, diventata un fiore all'occhiello per il paese.