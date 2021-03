Lutto nel monregalese per la scomparsa di Elda Mora, moglie del cavaliere Elio Sartorio

Lutto nel monregalese per la scomparsa a 72 anni, dopo lunga e dolorosa malattia, di Elda Mora in Sartorio, pensionata operatrice uffici giudiziari e componente dello SPI-CGIL.



"Il coraggio - la ricordano i conoscenti - e la forza d’animo dimostrati negli ultimi anni, per combattere il male, clinicamente ancora incurabile, sono stati veramente encomiabili. Con grande dignità e forza cercava di evitare preoccupazioni ai famigliari."



Lascia il marito Elio Sartorio ed i figli Iuri e Igor.



Anche il cavaliere Elio, era inserito nel Direttivo Sindacato Pensionati CGIL e fu fondatore ARASIS (ex esposti amianto), socio di vari enti di volontariato, tra cui gli “Amici di Piazza” e l’onlus “col. G. Cordero Lanza di Montezemolo.



I funerali si terranno lunedì 15 ore 10 nella Parrocchiale di S. Maria Maggiore al borgo urbano Ferrone di Mondovì.