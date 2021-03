Martedì 23 marzo, gruppo di lettura condivisa a Santo Stefano Belbo

Il secondo libro scelto dalla Fondazione Cesare Pavese di Santo Stefano Belbo per il gruppo di lettura condivisa sarà il romanzo Niente di nuovo sul fronte occidentale di Erich Maria Remarque. L’incontro è aperto a tutti e si terrà in videoconferenza su GoogleMeet, martedì 23 marzo, alle ore 21. Per informazioni e iscrizioni scrivere a fondazionecesarepavese@gmail.com.