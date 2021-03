No DAD: un flash mob a Fossano contro la didattica a distanza, “chi guarda i bambini se i genitori sono al lavoro?”

Si è svolto questo pomeriggio, sabato 13 marzo alle 15.30, in piazza Manfredi a Fossano, il flash mob per protestare contro la didattica a distanza. Presenti alla manifestazione circa quaranta persone tra bambini, genitori e qualche insegnante. Nel corso degli interventi è stato ribadito come nessuno dei presenti sia contro l’esistenza del virus, quanto piuttosto al ritorno alla DAD. La protesta ha anche difeso la scuola da chi la imputa come veicolo di trasmissione del virus quando invece all’interno delle aule i contagi sono minimi.



“Quanti genitori devono per forza lavorare - l’intervento di una mamma -. Io sono una mamma sola, se non vado a lavorare chi bada a mia figlia? È ovvio che i bambini rimangono da soli. Mia figlia da quando è tornata la DAD è nervosissima, però siamo costretti non c’è alternativa. È anche successo che un compagno di mia figlia risultasse positivo e così nessuno è potuto venire a stare con mia figlia: ho perso 15 giorni di lavoro”.



“Vedersi attraverso un dispositivo significa anche relazioni cambiate: ci sono ostacoli oggettivi che sono lo schermo e la connessione che non sempre funziona -il commento della mamma con esperienza da maestra Romina Richard-. Per quanto uno provi a coinvolgere i bambini, si devono comunque rapportare con uno schermo e con immagini che vanno e vengono. Dal punto di vista del rendimento, alcuni bambini hanno l’occasione di essere seguiti a casa, mentre, soprattutto nelle fasce più deboli i bambini rischiano davvero di rimanere un po’ indietro. Quest’anno ritornando a scuola si è notato questa differenza”.



È intervenuta, al flash mob, anche Greta Giordano la ragazza che lo scorso autunno guidò la protesta anti-DAD davanti all’Ancina:”la mia è una sensazione di forte delusione, nella conferenza tenuta con il presidente Cirio, mi ero illusa che le cose potessero funzionare. Però evidentemente qualcosa non è andata nel verso giusto, nonostante per un certo periodo di tempo siamo tornati a scuola. Sinceramente la situazione a scuola era stabile e sicura. Non capisco perché, senza un motivo valido, nella zona arancione rinforzata siano state chiuse le scuole. Vogliamo far capire quanto sia essenziale l’istruzione in presenza”.