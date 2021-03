"Non rubateci il futuro". La protesta "No Dad" arriva anche a Caraglio

"Sono una maestra, ma sono anche una mamma. Mio figlio Elia, di 7 anni, l'altro giorno mi ha chiesto: 'Ma se chiudono la scuola perché non chiedono a noi se vogliamo andare a scuola? '.



Queste le parole di uno dei molti interventi durante la manifestazione “No-Dad” a Caraglio.



“I bambini non sono soprammobili” si legge su uno striscione. Sono “soggetti attivi, da tutelare nelle loro esigenze e soprattutto capaci di pensiero.”



O ancora. "Non rubateci il futuro."



Queste sono solo alcune tra le molte frasi dette o scritte da genitori, educatori e insegnanti che si sono dati appuntamento questa mattina, sabato 13 marzo, alle ore 10 davanti all'Istituto Comprensivo "A. M. Riberi" di Caraglio. Insieme a loro anche molti bimbi.



Forte la preoccupazione condivisa. Il riferimento va a recenti studi neuroscientifici, che mostrano i danni della DAD per quanto riguarda soprattutto lo sviluppo sociale ed il benessere psico-fisico nelle giovani menti.



Presente alla manifestazione il sindaco di Caraglio, Paola Falco, ex insegnante. "Se manca un rapporto umano, un rapporto emozionale tra insegnanti ed allievi... Non è scuola”.



L'auspicio, da parte del primo cittadino caragliese, è di un ritorno al più presto tra i banchi, senza trascurare le molteplici difficoltà dovute al diffondersi di una nuova variante covid che sembra colpire maggiormente i giovani.

Intanto è già stato fissato un nuovo appuntamento in programma per sabato 27 marzo, alle ore 10 davanti al Municipio di Caraglio in piazza Giolitti.



La manifestazione si è conclusa con un minuto di silenzio con i cartelloni alzati al cielo.

Nel silenzio, il rumore di molte emozioni.