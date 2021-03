Pubblico è meglio: così la sanità piemontese prova a invertire la rotta

Pubblico è meglio, perlomeno quando si parla di sanità. Questo l’indirizzo contenuto in una delibera che la Giunta regionale ha approvato nei giorni scorsi recependo l’accordo sindacale stretto a fine dicembre con le segreterie piemontesi di Fp Cgil, Fp Cisl e Fpl Uil, unitamente a Fials, Fsi, NursingUp.



Sono proprio Cgil, Cisl e Uil a felicitarsi per "un accordo che realizza un cambio di rotta sostanziale nell'esercizio delle aziende sanitarie e fornisce l’esplicito indirizzo politico di rafforzare la gestione pubblica del Servizio Sanitario Regionale, mediante l’avvio di percorsi di reinternalizzazione dei servizi sanitari massimizzando il valore delle risorse umane".



Cosa questo significhi in concreto lo spiega al nostro giornale l’assessore regionale Luigi Genesio Icardi: "L’intenzione è gettare le basi per una radicale inversione di tendenza rispetto alla strada seguita lungo decenni di governo regionale anche di centrosinistra. Una stagione nella quale la nostra sanità ha affidato a soggetti esterni molti importanti servizi, spesso sostenendo costi finali superiori anche del 20%, col risultato di indebolire l’intero sistema e di penalizzare in modo pesante i lavoratori interinali incaricati di svolgerli. Ora abbiamo gettato le basi per invertire questa tendenza. Toccherà alle singole Asl presentare specifici progetti, comprovando i risparmi che intendono ottenere per riportare nell’alveo del pubblico quelle funzioni".



Alla misura si accompagna la previsione, da parte della Regione, di uno stanziamento da 15 milioni di euro per l’integrazione dei fondi aziendali dei dipendenti del comparto, in applicazione del “Decreto Calabria”, che contiene misure urgenti per il rilancio dei servizi sanitari regionali.



Lo stesso accordo sancisce poi chiaramente la necessità che le singole aziende sanitarie avviino fin da subito una stagione di bandi di concorso per tutti i ruoli a tempo indeterminato e che, d’ora in poi, effettuino le proprie assunzioni prioritariamente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, così da poter attuare immediatamente una campagna straordinaria di assunzioni per strutturare efficacemente gli organici delle aziende.







PRESTAZIONI AGGIUNTIVE E VACCINI

Data invece a martedì 9 marzo un’altra intesa che le stesse segreterie sindacali hanno sottoscritto con la Regione per la nuova regolamentazione delle cosiddette "prestazioni aggiuntive", lavoro straordinario richiesto al personale della sanità per coprire i buchi aperti dalla carenze di organico.

Due le modifiche previste dall’intesa, che amplia a tutti i profilo del comparto sanitario la platea che potrà accedere a questo istituto e intanto uniforma a un unico valore (30 euro per attività feriale diurna, rispetto a una media attualmente attestata a 28 euro) il compenso orario minimo riconosciuto al personale interessato, risolvendo in questo senso le sperequazioni che si verificavano tra le diverse Asl.



In relazione invece ai piani vaccinali è stata confermata la disposizione di legge che, all’entrata in vigore, grazie ai 7 milioni di euro messi a disposizione per questo capitolo dal Governo centrale, finanzierà le prestazioni aggiuntive con la tariffazione per il personale sanitario del comparto di una cifra oraria di 50 euro, che saliranno a 80 euro per i medici.





LE REAZIONI

Circa le due intese le segreterie funzione pubblica di Cgil, Cisl e Uil manifestano "apprezzamento per le corrette relazioni sindacali instaurate con la Regione, a cui si riconosce di aver saputo cogliere le richieste di parte sindacale a beneficio delle lavoratrici e lavoratori del Servizio Sanitario Regionale che ancora una volta stanno dimostrando, con abnegazione e professionalità, il significato dell’importanza della sanità pubblica".



Dalla provincia di Cuneo a commentare l’intesa è per ora il segretario della Fpl Uil Giovanni La Motta, che manifesta soddisfazione per un provvedimento che "promette di mettere fine a una stagione di scelte che hanno fortemente indebolito la nostra sanità pubblica, penalizzando al contempo i lavoratori di questo fondamentale settore".