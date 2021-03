Incidente stradale a San Michele Mondovì nel pomeriggio di oggi, sabato 13 marzo.

Una sola vettura coinvolta uscita fuori strada intorno alle ore 16,40. Il sinistro si è verificato lungo la strada provinciale 164 in direzione Pamparato.

Sul posto sono intervenute le squadre di Mondovì per la messa in sicurezza del veicolo.



Non si conoscono generalità e condizioni della persona coinvolta nell'incidente.