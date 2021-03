Come organizzare le vacanze per l'estate

Mancano ancora diversi mesi all’estate, ma si può iniziare a pianificare per tempo le ferie, scegliendo accuratamente il momento migliore per partire e rilassarsi.

Le mete italiane da scoprire durante l' estate

I primi suggerimenti che desideriamo darvi riguardano proprio le mete di viaggio: in particolare, vista la situazione Covid, il nostro consiglio è di rimanere nel paese, esplorando le diverse regioni italiane. In base ai vostri interessi, difatti, potrete prenotare i villaggi turistici col last minute così da risparmiare qualche euro e rilassarvi allo stesso tempo.

La prima regione italiana che ci sentiamo di suggerire è la Puglia: questa regione offre tantissimi luoghi in cui trascorrere le proprie ferie. Se vi piace il mare, è senz’altro la migliore scelta che potrete fare: ci sono tratta di costa in cui c’è la sabbia ed altri in cui c’è la roccia, ma anche luoghi dove c’è più vento per praticare attività sportive come il surf.

Spostandoci in Sardegna, troverete un’altra destinazione eccezionale per le ferie: oltre alle destinazioni di mare, troverete un meraviglioso entroterra da esplorare, magari passeggiando a cavallo. Spostandoci nel centro Italia, invece, potrete esplorare la Toscana: anche questa meta è ideale per divertirsi durante la stagione più calda dell’anno. Se vi piace visitare le città, non potrete certamente fare a meno di vedere Firenze, località che vi lascerà senza fiato per tutte le meraviglie che custodisce.

Quale tipologia di struttura scegliere per le ferie

Come potrete ben immaginare, scegliere la giusta destinazione è importante, ma è altrettanto interessante individuare il tipo di struttura migliore per poter trascorrere serenamente le proprie ferie. Ad esempio, selezionando un villaggio turistico potrete avere molta indipendenza: in tal caso, difatti, avrete a disposizione un alloggio che potrà ospitare tutta la vostra famiglia e, perché no, anche il vostro animale domestico.

Alcuni alloggi, difatti, consentono di ospitare anche un cane e il gatto, poiché sono equipaggiati con tutto il materiale del caso; che cosa dire, poi, di quelle case che hanno a disposizione anche il giardino o l’ampio giardino? Se, invece, sceglierete un hotel non avrete la stessa libertà per quanto riguarda gli animali domestici o, peggio ancora, per gli orari di ingresso. Difatti, dovrete comunque rispettare tutti gli orari impostati per i vari pasti o per quanto ritornate alla vostra camera.

Ricordatevi, inoltre, che gli hotel non dispongono di camere attrezzate di cucina, ma solitamente sono delle stanze da letto con bagno in cui dormire tranquillamente.

Che cosa fare se si viaggia con i bambini

Se anche voi avete in programma di viaggiare in compagnia della vostra famiglia con i bambini, dovrete certamente tenere in considerazione che la prenotazione dell’alloggio per il soggiorno dovrà esser fatta in un certo modo. In particolare, dovrete accertarvi di avere sempre a poca distanza i servizi utili per la vostra famiglia: per esempio, potrebbe essere strategico avere una farmacia e uno studio medico a pochi passi dall’alloggio.

Fate attenzione, inoltre, a trovare una sistemazione che sia confortevole pure per quanto concerne il parcheggio: alcune strutture ne sono dotate, altre invece godono di agevolazioni per parcheggi che rimangono a pochi metri dalla casa.

Quindi, al momento della prenotazione della vostra casa o appartamento per le vacanze, non dimenticatevi di guardare anche questo aspetto, soprattutto se viaggiate con tanti bagagli o se nella vostra famiglia vi è una persona disabile.