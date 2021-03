Il Kinara delle Fattorie Fiandino si veste di solidarietà per aiutare la Protezione Civile Italiana

Stiamo vivendo un periodo storico molto difficile, tormentato dall'emergenza sanitaria che ha portato con sé una drammatica crisi economica e sociale. Molti enti e persone si stanno adoperando con tutte le loro forze per aiutare il nostro Paese a superare questo momento, primi fra tutti la Protezione Civile e gli operatori sanitari, che hanno lottato in prima linea per prestare soccorso ai malati più gravi.

Le Fattorie Fiandino hanno deciso di attivare un'iniziativa di solidarietà per offrire un aiuto concreto, realizzando un'edizione speciale del loro formaggio a lunga stagionatura e a caglio vegetale. Il Kinara, grazie ad un nuovo packaging appositamente studiato, si veste di solidarietà: una parte dei ricavi delle vendite verranno infatti destinati ad aiutare la Protezione Civile Italiana che sostiene i familiari degli operatori sanitari vittime della lotta al Covid-19.

"Un progetto che abbiamo fortemente voluto - spiega Egidio Fiandino - fin dall'inizio della pandemia e che finalmente siamo riusciti a concretizzare: a metà marzo gli spicchi di Kinara verranno commercializzati in tutti i negozi, sarà il nostro modo per ringraziare la Protezione Civile Italiana e tutto il nostro settore sanitario".

L'incarto del Kinara promuove anche il conto corrente della Protezione Civile, a cui ogni cittadino può far riferimento per contribuire all’iniziativa tramite un versamento volontario, ulteriore aiuto rispetto a quanto donato dalle Fattorie Fiandino.

"Il cliente potrà acquistare un formaggio buono in tutti i sensi - continua Mario Fiandino - sia perché realizzato in modo artigianale con vero caglio vegetale sia perché sarà consapevole di compiere un gesto di solidarietà. Ci teniamo anche a ringraziare la tipografia Abax&Food Safety di Parma che ha realizzato parte del packaging di questa edizione speciale del Kinara a prezzi agevolati, permettendoci di aumentare la quota destinata alla Protezione Civile".

Le Fattorie Fiandino si augurano che questa iniziativa sia un successo e getti le basi per una collaborazione costante e continua con gli enti e le associazioni che tutelano e salvaguardano la vita e la salute di tutti noi.