Ritorno da opinionista su Class CNBC per il banchiere Beppe Ghisolfi

Il Banchiere europeo e saggista finanziario intervenuto a “5 giorni sui mercati”, il seguito spazio di approfondimento dell’attualità economica e finanziaria in onda il venerdì nella fascia preserale del palinsesto di Class CNBC, l’emittente facente parte del gruppo editoriale di Milano Finanza e Italia Oggi.

Il Professor Beppe Ghisolfi è stato ospite opinionista collegato con lo studio coordinato dalla giornalista Marina Valerio, che nella puntata del venerdì più recente ha altresì passato la parola all’On. Giovanna Melandri, ex Ministro dell’Ambiente e attuale Presidente di Human Foundation e di Agenda per l’Italia – Social Impact, e al Dott. Stefano Mach, amministratore delegato di Impact Sim Spa, una Società di investimento mobiliare, ossia in titoli, con predilezione nei confronti dell’economia verde o “green business”.

In effetti, in considerazione anche delle scelte deliberate dalla Banca centrale europea - BCE, con l’accelerazione che la Presidente in carica Christine Lagarde – successore a Francoforte dell’attuale Premier Italiano Prof. Mario Draghi – ha inteso imprimere al Piano anti-pandemico di acquisto massivo di titoli di Stato, dell’Italia ma non solo, non sono stati solamente calmierati alla radice i rischi di una nuova impennata dei rendimenti che andava profilandosi all’orizzonte dopo il varo, dall’altra parte dell’Atlantico del maxi-piano da 1900 miliardi di dollari del neo Presidente americano Joe Biden a favore dei redditi familiari; ma si è deciso di introdurre delle premialità privilegiando acquisti di obbligazioni pubblico-private collegate a programmi e progetti a più elevata “impronta verde” o, come oggi è di moda dire, “green”.

Il confronto si è pertanto concentrato sugli investimenti finanziari che potranno sviluppare un impatto sociale e ambientale massimizzato, in coerenza con gli indirizzi che il Premier Draghi ha impartito alla propria cabina di regia che dovrà rendere spendibile al 100 per cento il Recovery Plan sulla base di iniziative virtuose grazie alle quali – come ha avuto modo di ribadire in più occasioni il Banchiere Ghisolfi – l’autorevolezza e il prestigio internazionale di cui gode il nuovo Capo del Governo dell’Italia faranno sì che ogni singolo euro vedrà la propria efficacia moltiplicata a favore della strategia di ripartenza e di ripresa. Il Patto sul pubblico impiego, non a caso il primo atto distintivo dell’azione di questo Esecutivo, si pone come precondizione per la riqualificazione e lo snellimento delle procedure di elaborazione progettuale e decisionale necessarie a che tutte le risorse assegnate all’Italia siano impegnate e spese con alti rendimenti economico-sociali.

La linea beneficamente decisionista assunta sul fronte degli approvvigionamenti vaccinali, fatta propria adesso dalla Commissione Von Der Leyen, induce a ritenere che – ferma rimanendo la necessità immediata di mettere il Paese al riparo dall’ulteriore diffusione dei contagi virali – potrà essere presto raggiunto un elevato grado di immunizzazione individuale e collettiva in grado di agevolare un ritorno alla normalità pre-covid in corso di anno.

