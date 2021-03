Annullata l'edizione 2021 della Mezza Maratona del Marchesato

L'edizione 2021 della Mezza Maratona del Marchesato, vista la nuova recrudescenza sul fronte epidemiologico, sarà annullata.

Lo fa sapere attraverso una nota l'ente organizzatore Fondazione Amleto Bertoni.



"La corsa del Covid - si legge - non si arresta e l'Italia diventa rossa: da lunedì prossimo la maggior parte delle Regioni italiane, e tra queste il Piemonte, saranno di fatto in lockdown, con le scuole di ogni ordine e grado in didattica a distanza, bar, ristoranti e negozi chiusi, possibilità di uscire da casa solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità, nessuna possibilità di andare a trovare parenti e amici una volta al giorno."



"I dati del monitoraggio settimanale sono importanti - prosegue la nota - l'ulteriore stretta è necessaria alla luce della crescita dei contagi dovuta alle varianti diffuse ormai in tutto il paese e responsabili di oltre la metà dei nuovi casi accertati. Le amministrazioni comunali coinvolte nella manifestazione ritengono di adottare la linea della massima prudenza, al fine di tutelare la salute dei cittadini e di non prendere rischi non ponderabili."



L'ente Fondazione Amleto Bertoni si impegnerà nel rimborsare i corridori che avevano già effettuato l'iscrizione.