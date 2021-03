In un piccolo paese chiamato Vicoforte (CN) vive un ragazzo Cristian Massa, in arte ''Gilbi'' ha 23 anni, compone versi di canzoni ''Rap'' con l'armonia di una musica dolce e sensibile come lui.

Ha avuto il primo approccio alla musica Rap a 7 anni grazie a suo cugino che gli fece ascoltare “Rap in vena” di Fabri Fibra nel 2004.

A 14 anni ha iniziato a evolvere questa sua passione passando dal semplice ascolto alla scrittura scrivendo i primi pezzi per semplice hobby senza mai registrare, fino a quando scrisse “Sarebbe bello” che fu la mia prima canzone ufficiale.

Dopo svariati pezzi interruppe bruscamente la sua scrittura semplicemente perché non gli piaceva scrivere canzoni tanto per fare, ma solo per esprimere cose che realmente provava e viveva.

Negli ultimi anni ha ripreso a scrivere, ma in maniera totalmente diversa rispetto a prima, ora scrive ogni pezzo in maniera maniacale per farlo suonare nella miglior versione possibile, diciamo che nonostante non sia il suo lavoro principale scrive come se lo fosse.

“Mi cura” segna una vera propria svolta nella sua vita, non a livello economico o di fama, ma a livello personale perché da lì ha veramente iniziato a pensare che questo potrebbe essere il suo futuro, se prima faceva 10/11 mila visualizzazioni a video caricando “Mi cura” su Spotify le ha viste arrivare a 10, 20,50,60 fino alle oltre 100 mila di adesso.

Lui con la sua estrema sensibilità dichiara che ''Se devo essere sincero non voglio diventare ricco e famoso per il mio ego, voglio diventarlo perché ho fame, perché so che chi mi sta vicino crede veramente in me e perché non voglio più vedere mia madre lavorare anche 13 ore al giorno per poter tirare avanti!'' Ci crede perché lo vuole con tutto se stesso, ma soprattutto perché vuole arrivare a realizzare il sogno di bambino.

Sinceramente devo dire che è un ragazzo di sani principi senza vizi, lo conosco da tempo e mi sono innamorata della sua musica perché' da artista devo dire che si percepisce la sua natura sensibile e la sua profonda sofferenza dovuta alla perdita prematura del papà. Ascoltandolo mi e' venuto in mente una persona appartenente alle mie amicizie in arte e cosa fare ho chiamato esponendo e presentando questo ragazzo, si tratta del Dott. Daniele Morelli Direttore della Vetrina dei Talenti Roma. Inaspettatamente mi richiama il Dott. Morelli mi dice '' Wow Carla' e bravissimo lo faccio venire giù a Sanremo con i discografici'' e così è stato. Ora si trova li molto apprezzato per le sue canzoni è già stato contattato anche per dei tour Crociere Italia maggio – Russia - Lettonia per settembre e così via.

Il 12 Marzo uscirà il suo nuovo singolo: “Yo no puedo amarte” su Spotify e tutte le piattaforme l'ingranaggio si sta avviando per un ragazzo di un piccolo paese ma con la sua musica dettata dal suo cuore. Non mi resta altro che fare i complimenti e soprattutto un grosso augurio che i suoi desideri si avverino tutti.





By Carla' Artista