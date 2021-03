E' partita la "spedizione" della Lpm Bam Mondovì per la finale di Coppa Italia "Frecciarossa" di serie A2, in programma domani (ore 14:30) all'Rds Stadium di Rimini con avversario il Cbf Balducci Macerata. Le Pumine sono partite in pullman in un'atmosfera serena e con il calore trasmesso da una rappresentanza degli Ultras Puma. Ecco le immagini della partenza della squadra monregalese: