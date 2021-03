Volley A2/F: Vigilia di finale di Coppa Italia per la Lpm Bam Mondovì, il capitano Alessia Midriano: "Siamo cariche e non vediamo l'ora di giocare!" (VIDEO)

Allenamento di rifinitura questa mattina per la Lpm Bam Mondovì, che domani pomeriggio scenderà in campo all'Rds Stadium di Rimini per la finalissima di Coppa Italia contro il Cbf Macerata. Terza finale in quattro stagioni per le Pumine di Delmati, che domani cercheranno di conquistare l'ambito trofeo dopo due finali perse.

Tra le giocatrici che sono scese in campo nell'ultima finale del Puma, quella di Verona contro il Sassuolo, c'è il capitano Alessia Midriano, che ai nostri microfoni descrive le sue sensazioni alla vigilia del match: