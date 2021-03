Sci alpinismo: Ilaria Veronese medaglia d'argento ai Mondiali Long Distance, Katia Tomatis quinta

In una sola giornata si è svolta una edizione piuttosto inedita della Pierra Menta, che è stata valida anche per l’assegnazione dei titoli dei Campionati Mondiali di Lunga Distanza di sci alpinismo, che si sono disputati a coppie.

In questa prima edizione iridata è arrivata subito una splendida medaglia per una piemontese, l’atleta di Coazze Ilaria Veronese (Tre Rifugi Mondovì), che ha colto l’argento in cordata con Mara Martini.

Le due sono giunte alle spalle di un’altra coppia italiana, quella formata da Alba De Silvestro e Giulia Murada. In terza piazza le due francesi Axelle Mollaret e Lorna Bonnel, capaci di mettersi alle spalle le svedesi Alexandersson e Borgström.

In quinta posizione è arrivata un’altra coppia italiana, formata da Giulia Compagnoni e dalla cuneese Katia Tomatis.

Nella gara maschile, vittoria per Michele Boscacci e Davide Magnini, davanti agli svizzeri Marti-Bonnet e un’altra coppia azzurra formata da Nadir Maguet e William Boffelli. Quinta piazza per il torinese Matteo Eydallin (Centro Sportivo Esercito), in coppia con Robert Antonioli. Non ha concluso la gara l’altro atleta piemontese, l’ossolano Damiano Lenzi (Centro Sportivo Esercito), che ha gareggiato in coppia con Alex Oberbacher.