Sci alpino femminile: Vlhova domina anche lo slalom femminile di Are e vola in testa alla Cdm

Ventesima vittoria della carriera in Coppa del mondo e primato nella classifica generale di Coppa del mondo strappato all’assente Lara Gut-Behrami per Petra Vlhova, regina del primo dei due slalom femminili sulla pista di Are. La slovacca, leader sin dalla prima manche, ha conservato la vetta anche nella seconda, completando il percorso con il tempo di 1’45″16 davanti ad una arrembante Katharina Liensberger, staccata alla fine di 20 centesimi, mentre Mikaela Shiffrin ha chiuso al terzo posto con un ritardo di 64 centesimi.

La statunitense ha estromesso dal podio Wendy Holdener, Lena Duerr e Franziska Gritsch.Niente da fare per le due azzurre iscritte: Irene Curtoni e Martina Peterlini, undicesima e ventitreesima a metà gara, sono entrambe uscite nella seconda parte di gara. La classifica generale vede Vlhova salire a 1320 punti contro i 1256 di Gut-Behrami e sabato 13 marzo avrà l’occasione di allungare ulteriormente anche nella graduatoria di specialità, che comanda con 580 punti contro i 495 di Shiffrin e i 490 di Liensberger. I

n questa speciale classifica Curtoni è quindicesima, mentre Peterlini perde terreno e scende al ventiseiesimo posto, appena un punto fuori dalle 25 che si qualificheranno per le finali di Lenzerheide della prossima settimana.