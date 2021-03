L'artista Domenico Olivero alla Milano Digital Week

L'artista Domenico Olivero la prossima settimana parteciperà alla rassegna Milano Digital Week con un webinar sul tema "l'arte per la città" realizzato sulla pagina dell'artista di Facebook.



L'evento, che si svolgerà 21 Marzo dalle ore 11 alle 12, sarà una relazione sul ruolo dell'arte nello spazio urbano. Partendo da un breve introduzione storica, dall'esempio del David di Michelangelo alle attuali dinamiche sociali dell'arte relazionale e del concetto di opera sociale, come la street art, per concludersi con una analisi delle produzioni di questi ultimi anni.



Milano Digital Week è una importante rassegna dedicata allo sviluppo culturale, tema di questa edizione è "Città Equa e Sostenibile" che si fonda su due temi per tracciare le trasformazioni e le ipotesi di progetto che l’ultimo anno ha portato con sé e che costituiranno tante direttrici nel futuro prossimo.



L’equità è una condizione indispensabile in questo periodo storico per rigenerare un sistema che veda un rapporto più armonico tra tutte le sue parti. La sostenibilità è sempre più un passaggio di conoscenza tra le generazioni, proprio in un momento in cui società, economia e ambiente hanno molti più gradi di interazione fra loro. Il digitale, per tante sue caratteristiche, può essere il veicolo di questo cambiamento epocale e l’acceleratore di ogni progetto e processo. È una sfida - anche contro il tempo - che vede tutti, piccoli e grandi, aziende o individui, associazioni e scuole di ogni grado e genere, partecipare a una mutazione di cui siamo tutti - contemporaneamente - attori e spettatori.