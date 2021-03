Lavori sul viadotto Mongia tra Mondovì e Ceva. Cosa cambia nel collegamento ferroviario con la Liguria e Torino

Previsti interventi programmati di potenziamento infrastrutturale dal 15 al 24 marzo sulla linea Torino-Savona-Ventimiglia nel tratto che collega Lesegno con Ceva.

I lavori si rendono indispensabili per consentire l'esecuzione di interventi di consolidamento e impermeabilizzazione del viadotto Mongia. Per intervenire sull'opera (a 16 campate ad arco in muratura, alta 45 metri e lunga 500 metri) sarà necessario interrompere la circolazione ferroviaria tra Ceva e Mondovì.



I percorsi ferroviari, come comunicato da Rfi seguiranno alcune modifiche.



TORINO-SAVONA-VENTIMIGLIA



I treni regionali della tratta Torino – Savona – Ventimiglia (con partenza a Torino, passanti per Savona e con prosecuzione fino a Ventimiglia) tra Mondovì e Ceva saranno sostituiti con bus. Tra Ceva e Savona viaggeranno nuovi treni in connessione con i bus; garantito il servizio ferroviario tra Savona e Ventimiglia.



VENTIMIGLIA - SAVONA - TORINO



Sulla tratta Ventimiglia – Savona - Torino (con partenza da Ventimiglia e con arrivo a Torino) i treni regionali 3137/38 e 3141/42 nella tratta tra Ceva e Mondovì, interessata dai lavori, saranno sostituiti con bus tra Ceva e fino a Fossano. Qui i viaggiatori trovano proseguimento per Torino con i treni della relazione Cuneo – Torino.

Il treno regionale 3145/46 (Ventimiglia – Savona - Torino) sarà invece sostituito con bus tra Ceva e Mondovì. Da qui i viaggiatori trovano proseguimento per Torino con il treno 33444;

SAVONA-TORINO



I treni regionali con partenza da Savona e arrivo a Torino, nella tratta interessata dai lavori tra Ceva e Mondovì saranno sostituiti con bus; tra Mondovì e Torino i viaggiatori trovano proseguimento con i treni in connessione con i bus.

FOSSANO-CEVA-SAN GIUSEPPE DI CAIRO



I treni della linea Fossano - Ceva - San Giuseppe di Cairo (e viceversa) sono cancellati e sostituiti interamente con bus.





"I canali di vendita dell’impresa ferroviaria - ricorda Rfi - sono aggiornati con la nuova offerta."