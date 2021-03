Volley maschile A2 - Vbc Synergy Mondovì sfida Cantù nell'ultima partita casalinga della regular season

Il Vbc Synergy Mondovì si prepara all'ultima partita casalinga della regular season 20\21: domenica al PalaManera (ore 19) arriva il Pool Libertas Cantù allenato da Matteo Battocchio.

Obiettivo vittoria per i monregalesi, che nell'ultimo turno di campionato faranno visita a Cuneo per l'atteso derby della Granda.

Coach Mario Barbiero in vista della sfida contro Cantù: "Ci prepariamo come sempre per l’ultima partita casalinga di questa stagione. Faremo tutto il possibile per onorarla al meglio, la squadra si sta allenando con la solita intensità. Ci dispiace non poter salutare i nostri tifosi che, nonostante tutto, ci hanno seguito anche in questa difficile annata, non facendoci mai mancare il loro supporto"

Diretta streaming prodotta dal service 3zero2TV a partire dalle ore 19 su Youtube al link: https://youtu.be/g-_ds–342k.