L'Unitre di Cuneo ricorda Costanzo Ferrua

Con profonda tristezza abbiamo appreso la notizia che il nostro caro Costanzo Ferrua ci ha lasciati per sempre.



Per tutti i suoi 94 anni ha vissuto intensamente, combattendo, organizzando, lavorando indefessamente senza farsi mai abbattere dalle difficoltà. Con l’Unitre Cuneo fin dagli albori è stato per molti anni un punto di riferimento importante per tutti i soci ed i collaboratori.



Per molti anni attivo componente del Consiglio Direttivo con diversi incarichi era ora Socio Onorario.



Sempre in prima fila nelle lezioni in presenza con le sue argute prime domande rivolte ai relatori ogni volta “rompeva il ghiaccio”. Purtroppo la sua tempra non ha retto all’urto del COVID e questa mattina, 12 marzo 2021 se n’è andato. Addio Costanzo, sarai sempre nei nostri cuori.



Unitre Cuneo