Aumento del +20% su materie prime e semilavorati, Paolo Manera: "Situazione invalidante, ma tutto tace"

Il mondo dell'artigianato, dopo un anno di pandemia, si trova a dover incassare un altro duro colpo sul fronte economico.

"Ormai da giorni stanno aumentando esponenzialmente i prezzi delle materie prime e dei semilavorati." - scrive Paolo Manera, imprenditore di Mondovì - "In alcuni casi l’aumento è più alto del 20% senza che sia stato concordato con le parti sociali, come previsto. La logistica e i trasporti dall’estero sono aumentati in modo esponenziale. Gli aumenti sono così alti da invalidare offerte e preventivi, ma la cosa più allucinante e che tutto tace e nessuno insorge. Le confederazioni sindacali tacciono. E per finire vi è una difficoltà tremenda per reperire qual si voglia prodotto dall’estero comunitario ed extracomunitario. È necessario che chi di dovere Intervenga con celeri misure di controllo e interventi atti a moderare le anomalie".