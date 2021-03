Bonus regionale per figli di studenti? La notizia corre sulle chat, ma si tratta di una bufala

Annunci tramite e-mail e sms che riportano la seguente scritta: "Bonus regionale per figli studenti".

Verrebbero assegnati 200 euro a chi frequenta la scuola elementare, 400 euro per chi è iscritto invece alla scuola media e 500 euro per i ragazzi della scuola superiore. La richiesta, in questo modo, di tutta una serie di dati alle persone, informazioni molto sensibili: Isee, documento di riconoscimento, nome della scuola, numero di cellulare e Iban.

Si tratta di una truffa. A segnalarla l'amministrazione comunale di Busca.

"Né la Regione né altri enti pubblici richiedono questi dati in questo modo. Bisogna sempre diffidare di richieste di documentazione personale con queste procedure e segnalare alle forze dell’ordine i tentativi di cui si viene a conoscenza.. Invitiamo i cittadini a diffondere questa informazione".

La domanda per il “Voucher scuola”, in effetti programmato, non è però ancora aperta. Il bando 2021 è previsto per il prossimo aprile. Per presentare la richiesta di contributo sarà necessario avere le credenziali Spid e compilare la domanda attraverso un’apposita procedura informatica.