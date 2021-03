Boves in zona rossa da ieri, il sindaco: "In paese non c'è nessuno, mi preoccupa di più ciò che succede nelle case"

"Quello che mi preoccupa non è ciò che succede nelle piazze. Boves è pressoché deserta, ma il problema è quello che succede nelle case. Mi auguro che siano finite le feste per le Comunioni e le Cresime, che stando alle nostre analisi hanno favorito notevolmente la diffusione dei contagi".

Già dieci giorni fa il sindaco Maurizio Paoletti aveva puntato il dito contro le feste per le cerimonie religiose. Erano arrivate segnalazioni di pranzi con circa 40 persone presenti. "Guardavamo i dati del nostro paese, schizzati in pochi giorni, rispetto a quelli dei paesi confinanti. L'unica differenza era in quelle celebrazioni, che da altre parti saranno nei prossimi mesi e non a febbraio come da noi".

Nessun attacco alla correttezza dello svolgimento delle cerimonie in chiesa, evidenzia ancora. Il problema è stato poi nelle case private, che hanno sicuramente contribuito a diffondere i contagi e a portare il Comune di Boves - assieme a quello di Borgo San Dalmazzo - in zona rossa anticipata.

Il territorio è infatti soggetto alle restrizioni più dure già dalla giornata di ieri 13 marzo, alle 19. Gli attualmente positivo, stando alla Mappa della Regione Piemonte, sono 204. Venerdì erano 186. Segno di come i contagi crescano a grande velocità.