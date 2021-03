Come stanno gli adolescenti? Nel Cuneese un incontro online con gli esperti

“Invitiamo i genitori buschesi con figli in età adolescenziale - dicono le assessore alla Famiglia Lucia Rosso e alle Politiche giovanili Beatrice Aimar – a seguire questo incontro, che tratta di una questione molto sentita e ancora purtroppo molto attuale, con il ritorno proprio in questi giorni alla didattica a distanza, già prevista in tutto il Piemonte a partire da lunedì prossimo, 8 marzo, almeno per le classi dalla seconda media a tutte le secondarie. Entro la settimana la Regione deciderà se coinvolgere nelle nuove restrizioni anche le scuole primarie e dell’infanzia. Nell’incontro programmato online per il 16 marzo diversi esperti spiegheranno come affrontare gli effetti collaterali negativi della didattica a distanza e della mancanza dei tempi della socializzazione in un’età già critica di per sé e sarà illustrato come e a chi chiedere consigli”.



Il programma prevede i seguenti interventi: Elisa Tavera del Centro per le famiglie parlerà dei compiti di sviluppo dell'adolescente e dei segnali di dialogo e gli spazi di aiuto; la insegnante Claudia Bottini dell'Istituto De Amicis di Cuneo parlerà di uno sguardo alla scuola; le educatrici professionali Cristina Tassone e Tiziana Alessandria parleranno dell'esperienza del consultorio adolescenti “al 34”; Elena Cirotto della Cooperativa Momo parlerà dei centri aggregativi; Sergio Paruzza, psichiatra, parlerà dei servizi della psichiatria; Daniele Nunziato, neuropsichiatra infantile, parlerà di uno sguardo al futuro. Concluderanno, dando appuntamento ai prossimi incontri, Sara Castello e Marina Berro degli enti organizzatori.



“Il cerchio allargato, nuove famiglie insieme”, grazie a un importante finanziamento della fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (180.mila euro), è realizzato dal consorzio socio assistenziale del Cuneese e coinvolge sei comuni, tra cui Busca (gli altri sono Cuneo, Entracque, Robilante, Roccavione, Valdieri), 7 cooperative sociali e 5 associazioni del territorio allargato. A Busca, il progetto è coordinato dal Comune e curato dalla cooperativa Insieme a voi e dall'associazione Crescere insieme con l'Istituto scolastico comprensivo e la cooperativa Linfa solidale di Cuneo .