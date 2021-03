Il Lions Club di Cherasco vicino alle scuole

“L'istruzione è l'arma più potente per cambiare il mondo” diceva Nelson Mandela.



Ne sono convinti anche i soci del Lions Club di Cherasco, che hanno voluto dimostrarlo aiutando concretamente le scuole del territorio.



La vicinanza ai bisogni della comunità è una delle nostre principali missioni – dichiara la maestra Tiziana Bonasso, che con Daniela Domeniconi ha seguito da vicino il progetto – ed essere vicini ai bisogni delle scuole significa contribuire alla costruzione di un futuro migliore per tutti.



I lavori sono partiti con un'indagine tra le insegnanti dei tre plessi, per individuare i materiali che potessero essere di maggiore utilità per tutti.



La scuola infatti ogni anno destina una quota di fondi per ogni studente all'acquisto di supporti didattici, ma nel tempo la cifra è purtroppo diventata sempre più esigua rendendo difficoltoso l'acquisto di materiali di un certo valore.



Ecco perchè il supporto offerto dal Lions Club è stato particolarmente apprezzato dal Dirigente, dagli insegnanti e dagli studenti.



La scelta è ricaduta su varie tipologie di materiali di uso comune, che si possono suddividere in tre macro categorie:



– materiale didattico (giochi per imparare l'ora, le stagioni, tangram e giochi per facilitare il calcolo e la lettura dei bambini in difficoltà)



–materiale di consumo (colle, righelli, fogli colorati, gessi.....)



– materiale tecnico (macchina per plastificare fogli per la preparazione dei lavori di bambini disabili, pistola per colla a caldo, ricariche)



Non si è certo trattato di un intervento isolato. Da tempo infatti il Lions Club collabora con le scuole e c'è la forte volontà di continuare a portare avanti progetti comuni sempre più importanti.





Nella foto, in primo piano la maestra Tiziana Bonasso e Daniela Domeniconi, del Lions Club Cherasco, con una rappresentanza delle insegnanti che hanno ricevuto i materiali.