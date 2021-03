"Grazie all'ostetricia di Mondovì per l’umanità che da sempre li caratterizza"

Vorrei rivolgere un sentito ringraziamento alle colleghe ostetriche del Regina Montis Regalis, in particolare a Rita Pilotta e Luisa Cerrato, alle Dott.sse Peroglio Carus e Piovano, al Dott. Di Bono, alla Dott.ssa Giacchello, alle infermiere pediatriche, alle Oss del nido e dell’ostetricia (in particolare a Laura), per il supporto che ci hanno saputo offrire e per l’umanità che da sempre li caratterizza.