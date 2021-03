La Consulta della Famiglia di Fossano condivide le richieste ma non appoggia il flash mob No DAD

Nel pomeriggio di ieri, sabato 13 marzo, si è tenuto un flash mob anti DAD al quale hanno partecipato mamme, bambini e maestre. Al centro della protesta vi è l’impossibilità, avendo scuole chiusi ma attività commerciali aperte, di poter controllare e assistere i bambini durante le lezioni in video conferenza.



Nonostante condivida le richiesta e le esigenze di questa dimostrazione, la Consulta delle Famiglie precisa che non appoggia la manifestazione per la modalità nella quale si è svolta. “Avallare una situazione, pur controllata, di potenziale rischio, ci è infatti sembrato in questo momento non opportuno, vieppiù leggendo il concitato appello diramato venerdi 12 marzo dall'Ordine dei Medici di Cuneo, che, sottolineando l'evoluzione dell'epidemia nel nostro contesto territoriale ha espresso l'esigenza di provvedimenti immediati e la richiesta a tutti i cittadini di esimersi dal porre in atto situazioni che possano moltiplicare i rischi” comunica la nota inviata da Fabrizio Biolè, presidente della consulta fossanese, che evidenzia anche come “Chiudere tutte le scuole lasciando le attività produttive a pieno regime è una anomalia tutta Italiana”.



L’organo infatti condivide e appoggia tutte le richieste e le sofferenze manifestate sabato in piazza Manfredi. “Da qualche giorno stiamo cercando di supportare, senza sovrapposizione ma in aiuto alle istituzioni preposte, una verifica minuta, plesso per plesso, delle "sacche" di dispersione scolastica in remoto” continua la nota di Biolè che comunica anche, se le condizioni lo permetteranno, l’ipotesi di proporre e strutturare strumenti che possano attenuare le conseguenze della prolungata chiusura delle scuole come l’attuazione di lezioni all’aperto.



Programmato inoltre un incontro tra l’assessore alla scuola Donatella Rattalino e Fabrizio Biolè, con la vicepresidente, per valutare le possibilità di intervento al fine di attenuare il problema DAD sul quale, fin dal primo lockdown, la giunta Tallone ha posto molta attenzione.