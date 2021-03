Le donne di Dogliani, volti e storie per celebrare l'8 marzo: si chiude con Piera, la mamma di Michele Ferrero

Il Comune di Dogliani chiude la sette giorni di celebrazioni di venti donne del paese che hanno avuto la capacità di eccellere nel loro ambito, qualunque esso fosse, e che sono state esempio per la comunità.

Giovani e meno giovani, residenti nel paese langarolo o andate a vivere all'estero. Storie e volti che raccontano la straordinaria forza delle donne.

La prima è stata la moglie del Presidente Einaudi, Ida Pellegrino. Donna Ida, come veniva chiamata, fu sempre al fianco del marito. Si amarono per tutta la vita.

Ma ci sono anche tante donne comuni tra le 20 scelte dall'amministrazione: si va dalla cuoca all'istruttrice di volo.

Oggi l'ultima donna che si è scelto di celebrare. Si tratta di Piera Cillario, la moglie di Pietro Ferrero. Insieme aprirono, in via Corte a Dogliani, la "pasticceria e dolceria Ferrero". Nel 1925 nacque il loro figlio Michele. Nel giro di qualche anno il trasferimento ad Alba, dove aprono una pasticceria in via Maestra.

Il resto è noto, è l'epopea di una famiglia straordinaria, che ha saputo coniugare impresa e attenzione al sociale. Sarà proprio la signora Piera, dopo essere rimasta vedova nel 1949, a costituire la P Ferrero & C. E sarà sempre lei a suggerire che il personale venga prelevato dai comuni delle Langhe con i pullma aziendali, per evitare l'abbandono delle campagne.

Una donna straordinaria, una grande doglianese con cui si chiudono i ritratti di tante donne diverse ma tutte, nel loro piccolo o grande mondo, modelli da seguire e da raccontare.