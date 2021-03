Nuova comunicazione della Regione Piemonte: sospeso solo un lotto di AstraZeneca, le vaccinazioni proseguono

Dopo la comunicazione della Regione Piemonte, arrivata attorno alle 12.30, in cui si annunciava la temporanea sospensione delle vaccinazioni con AstraZeneca a causa di un evento avverso - la morte di un docente di Biella di 58 anni, è stato invece deciso di sospendere solo il lotto che sarà oggetto di indagini.

Si tratta del lotto ABV5811. Si dovrà indagare se esista un nesso di causalità tra vaccinazione e decesso.

Le vaccinazioni con gli altri lotti di AstraZeneca continuano. E' quanto si apprende dopo la comunicazione inoltrata alle Asl del Piemonte, direttamente dalla Regione.

E' stata quindi sospesa la somministrazione di vaccino ASTRAZENECA ESCLUSIVAMENTE appartenente ad uno specifico lotto.

Pertanto, le vaccinazioni proseguiranno regolarmente.

La Regione ha comunicato anche agli organi di stampa che la sospensione totale si era resa necessaria per l'individuazione del lotto del quale faceva parte la dose somministrata all’insegnante biellese deceduto. Il lotto è stato individuato e

proseguono ora regolarmente le somministrazioni di vaccini AstraZeneca appartenenti a lotti diversi, in attesa delle decisioni dell’Aifa e della Commissione piemontese per la farmaco vigilanza, che è stata già convocata.

Nel frattempo, nelle scorse ore, sono state mandate a casa diverse persone pronte per essere vaccinate. La gestione della situazione ha scatenato preoccupazioni tra quanti dovranno essere vaccinati nei giorni a venire.

E' stato stabilito, dopo un iniziale stop, di procedere. I prenotati con il lotto oggetto di indagine saranno riprenotati e riceverenno le dosi provenienti da altri lotti.