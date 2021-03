"Sopralluoghi e tante parole, ma la linea Breil sur Roya-Ventimiglia quando sarà riattivata?"

La linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza è il Luogo del Cuore del FAI.

Una grandissima soddisfazione per tutti quelli che, da anni, si battono per quella che viene considerata una delle linee più belle al mondo, tanto da meritarsi l'appellativo di "ferrovia delle meraviglie".

Una vittoria ancora più significativa, perché arrivata dopo la tempesta Alex, che tanti danni ha provocato a questa infrastruttura, soprattutto sulla tratta francese. Ma, nonostante ciò, è proprio la tratta francese a riaprire in tempi più rapidi. Dall'inizio del prossimo mese di aprile sarà infatti nuovamente percorribile la tratta Saint Dalmas de Tente fino a Breil-sur-Roya, da dove partono i collegamenti per Nizza.

E fino a Ventimiglia? Quando si potrà arrivare? Forse non prima dell'autunno.

Proprio su questo paradosso sono intervenuti il Comitato a difesa delle ferrovie locali di Cuneo e l'associazione Giuseppe Biancheri.

La soddisfazione rimane per il primo posto ottenuto dalla linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia/Nizza (“Ferrovia delle meraviglie”) nel concorso “I Luoghi del Cuore” del Fondo Ambiente Italiano (“FAI”), ma, come sempre quando le feste finiscono, qualche pensiero meno gioioso e più preoccupato affiora.

E il pensiero è che il disinteresse e la lentezza di coloro che dovrebbero essere deputati a mantenere viva la Linea (Regione Piemonte e Trenitalia in primis e RFI) riemergono in modo evidente.

Ciò che sta succedendo in questo periodo lo dimostra in modo inequivocabile. A ottobre del 2020 la tempesta “Alex” ha spazzato via strutture e servizi della Valle Roya: tutti sono al corrente dei danni arrecati e del futuro incerto della Valle.

Le ferrovie francesi, SNCF, non si sono risparmiate nei lavori di ripristino della Linea e in aprile 2021 i treni da Cuneo potrebbero proseguire fino a Breil-sur-Roya da cui è tuttora possibile raggiungere Nizza. Per contro ora, a cinque mesi dal disastro meteorologico di inizio ottobre, quali notizie ci sono sul tratto della Linea da Breil-sur-Roya a Ventimiglia?

I danni non sono paragonabili a quelli avvenuti a nord di Breil-sur-Roya e hanno toccato solo una piccola parte francese della Linea (tratto di qualche centinaio di metri). È stato detto che i costi per il ripristino ammonterebbero a circa 2,5 milioni di euro, meno di un decimo di quello che stanno spendendo i Francesi per i lavori a nord di Breil-sur-Roya.

Dopo cinque mesi tutto quello che riesce a dire RFI (“Rete Ferroviaria Italiana”) è che sono stati fatti i sopralluoghi necessari e che è pronta ad avviare i lavori, i quali però ancora non possono iniziare perché “è in corso l’interlocuzione per la redazione della convenzione con i francesi”.

Questo vuol dire che la Linea sarà riattivata probabilmente soltanto in autunno. Forse in questo momento solo chi ha lavorato per il successo dell’iniziativa del FAI e tutti coloro che hanno votato si rendono conto della gravità e dell’inaccettabilità di questa prospettiva. Ci aspettiamo che gli Enti del Territorio (a tutti i livelli), i Parlamentari che lo rappresentano, le Regioni interessate e il Ministero dei Trasporti facciano uno sforzo, convinto e sollecito, per capire la situazione e magari – viene da dire – almeno per questa volta facciano la “voce grossa” per ottenere il ripristino della tratta Breil-sur-Roya - Ventimiglia entro le prime settimane dell’estate, ossia entro giugno prossimo.

Il COMITATO FERROVIE LOCALI CUNEO e l’ASSOCIAZIONE GIUSEPPE BIANCHERI (Agb)

12 marzo 2021