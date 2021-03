A Cherasco l'addio a Rosa Rita Franca Castagno, grande appassionata di arte e cultura

E' lutto nel mondo dell’arte. Il cuore di Rosa Rita Franca Castagno ha smesso di battere, ma non l’affetto che l’ha circondata in tanti anni di impegno culturale. La donna, originaria di Cherasco, aveva 67 anni e una grande passione per l’arte, che esprimeva in seno ad importanti sodalizi del territorio come l’Associazione Culturale Albedo di Bra e il collettivo artistico Desperate Housewives.

Con il Coronavirus che ha decisamente rivoluzionato le nostre vite, godere della fantasia dell’arte può fare davvero la differenza. Esattamente ciò che si era proposta Franca Castagno attraverso la sua ultima esposizione, avvenuta nel giugno dello scorso anno a Manta.

Le sue opere dall’atmosfera poetica e dal raffinato cromatismo, sono un accavallarsi di pennellate intrise di colore e naturale talento votato all’osservazione dei maestri del passato, dei quali riproduceva ammirevolmente la tecnica. Il sogno di un mondo antico da lei vissuto e trasferito nella pittura, che percepiva come luce e bellezza. In precedenza, aveva esposto, tra l’altro, a Sommariva del Bosco, Cherasco, Bra, sempre con grande successo.

Il funerale è stato celebrato sabato 13 marzo nel Santuario Madonna del Popolo a Cherasco.

Il dolore per la sua scomparsa è quello della figlia Eleonora con la nipote Emma ed il marito Giovanni, del fratello Vittorio con la moglie Deborah, della sorella Rinangela con il marito Giampiero e dei nipoti tutti.

Oltre a quello di tante amiche che l’hanno sempre apprezzata e stimata. È il caso, tra gli altri, di Flavia Barberis (presidente dell’Associazione Culturale Albedo): “Franca era una donna meravigliosa e solare. Un’amica che ha creduto nell’importanza della cultura, dando vita con noi ad Albedo”; Maria Milazzo (artista del collettivo Desperate Housewives): “In questa foto pur essendo stanca, come tutte perché avevamo appena terminato di allestire la mostra su Giotto, ha un aspetto grintoso”; Marisol Barberis (tesoriere dell’Associazione Culturale Albedo): “Mi dispiace tanto tanto, era una donna sensibile, ma allo stesso tempo grintosa e guerriera. Ci mancherà”.