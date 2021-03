Raffiche di vento di Foehn stanno spazzando in queste ore buona parte della provincia di Cuneo, in particolare il Saluzzese e il Roero, dove diverse squadre dei vigili del fuoco stanno operando per mettere in sicurezza decine di alberi pericolanti tra Saluzzo, Barge, Savigliano, Canale e altre località del Roero.