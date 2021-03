Bilancia impedenziometrica: pesapersone tecnologicamente evoluto ed innovativo

Prendersi cura di sé e della propria salute è un’attività che si compone di numerosi gesti ed accortezze, tra cui la misurazione del peso corporeo.

Uno stile di vita sedentario caratterizzato dall’assenza di esercizio fisico e da un’alimentazione poco equilibrata sono i fattori che contribuiscono all’aumento del peso della persona e potrebbero, in alcuni casi, favorire l’insorgere di malattie e patologie.

Per questo motivo, per monitorare il proprio stato di salute è opportuno servirsi dei prodotti in commercio come le bilance pesapersone.

A seconda del modello e dell’utilizzo, infatti, è possibile disporre di funzioni più o meno complesse e specifiche.

Oltre all’utilizzo domestico, vi sono prodotti indicati per i professionisti come nutrizionisti, dietologi o personal trainer che forniscono indicazioni e risultati più accurati rispetto alla classica misurazione del peso.

Si pensi, a tal proposito, alla bilancia impedenziometrica .





Bilancia impedenziometrica cosa è





La bilancia impedenziometrica è una bilancia pesapersone elettronica che si basa sui principi cardine dell’impedenziometria, ossia sul fatto che il corpo nel momento in cui è attraversato dalla corrente elettrica (naturalmente a bassa potenza ed alta frequenza) reagisce in modo diverso a seconda della composizione. Nello specifico, i tessuti magri e ricchi di acqua sono in grado di condurre la corrente facilmente, mentre i tessuti grassi oppongono una certa resistenza al passaggio.





Bilancia impedenziometrica a cosa serve





Quando si parla di bilancia impedenziometrica si suole intendere un insieme di apparecchi e strumenti per la misurazione davvero evoluti, in quanto forniscono molte importanti informazioni che vanno oltre la mera indicazione del peso corporeo.

Sono dispositivi, tecnologici ed innovativi, che sono in grado di stabilire il rapporto che vi è tra peso corporeo e quantità di acqua, percentuale di apparato osseo e metabolismo basale.

Queste specifiche informazioni, che permettono di stabilire l’età biologica del soggetto, sono particolarmente utili per i professionisti che devono redigere e strutturare il percorso adatto affinché si raggiunga un benessere fisico complessivo.

Il corretto utilizzo dell’apparecchio in analisi, associato ad altre misurazioni come le lunghezze delle circonferenze corporee e dell’altezza, contribuisce attivamente ad una corretta valutazione dello stato nutrizionale del soggetto interessato.

Per le motivazioni di cui sopra, è facile comprendere come la bilancia in oggetto sia utilizzata esclusivamente in ambito professionale. Per il semplice utilizzo domestico vi sono altrettanti modelli che risultano essere più indicati.





Bilancia impedenziometrica come funziona





Per quanto concerne il funzionamento della bilancia impedenziometrica è piuttosto semplice e veloce. È, infatti, sufficiente salire scalzi sulla pedana ed afferrare con le mani la maniglia presente. La corrente attraverserà, in breve tempo, il corpo fornendo celermente i dati relativi ai valori necessari per il lavoro del professionista. Naturalmente, l’esperto inserirà dei dati base prima di procedere al rilevamento dei risultati quali, ad esempio, il sesso, l’età del soggetto e la statura.

La corrente elettrica che attraverserà il corpo, ovviamente, essendo a bassissima potenza sarà percepita in un modo molto lieve e leggere dall’individuo sulla pedana.





Bilancia impedenziometrica come sceglierla





Innanzitutto, è bene specificare che tale bilancia è particolarmente indicata per un utilizzo professionale piuttosto che domestico.

In commercio sono presenti svariati quanto numerosi modelli di bilance impedenziometriche, per poter rispondere adeguatamente alle esigenze del cliente finale, anche relative al costo d’acquisto.

La scelta di tali strumenti di misurazione consente di poter disporre costantemente dei dati rilevati potendo, pertanto, notare facilmente eventuali miglioramenti oppure peggioramenti.

Per poter raggiungere il peso ideale, oppure peso forma che scriver si voglia, è necessario impegno, costanza e la guida di professionisti. Quando si tratta di salute, è sempre bene rivolgersi agli esperti per poter beneficiare di tutti i vantaggi offerti dalla competenza e dallo studio.