A Roccavione famiglie e bambini protestano contro la didattica a distanza

Un'ottantina di persone, famiglie e bambini, questo pomeriggio ha manifestato davanti alla Primaria di Roccavione per dire no alla didattica a distanza, che da domani entrerà nella sua seconda settimana in provincia di Cuneo.

Tanti i cartelli che chiedono un ritorno alla scuola in presenza per quei bambini che non possono stare a casa da soli e per i quali, restare a casa, significa in molti casi dover coinvolgere i nonni, proprio le categorie più fragili.

Sono state tantissime, in tutta la Granda, le manifestazioni per chiedere il ritorno a scuola dei più piccoli, che hanno sempre rispettato le regole. Intanto, da domani, con l'ingresso in zona rossa, è prevista la chiusura anche dei nidi, fino ad oggi salvaguardati. La situazione pandemica e la corsa dei contagi in Piemonte hanno determinato la misura, particolarmente gravosa per le famiglie.