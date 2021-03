COPPA ITALIA A2/F: LA MALEDIZIONE CONTINUA! LA LPM BAM MONDOVI’ SCONFITTA IN FINALE DAL MACERATA PER 3-0

Per la Lpm Bam Mondovì continua la maledizione della Coppa Italia. Un trofeo che a questo punto sembra essere stregato per le Pumine. Dopo San Giovanni in Marignano e Sassuolo, è la volta di Macerata, che con merito supera il Puma per 3-0 e conquista la Coppa Italia di serie A2. Le ragazze di Delmati avevano approcciato bene al match, accumulando nel primo parziale un vantaggio di 5 punti.

Con il trascorrere dei minuti le marchigiane hanno riequilibrato il proprio assetto, mettendo in campo un’ottima fase difensiva e tanta concretezza in attacco soprattutto con Renieri e con la polacca Lipska. Le Pumine, che hanno buttato al vento il primo set, sono andate via via calando, evidenziando tanta imprecisione al servizio e poca incisività in attacco. La Coppa Italia 2020/2021, dunque, è della Cbf Balducci Macerata!

PRIMO SET: Rompe il ghiaccio Veronica Taborelli, che dalla seconda linea schiaccia a terra per il primo punto dell’incontro. Pumine attente in difesa e precise in attacco. Lpm avanti 4-1. Lo splendido ace di Leah Hardeman vale il 6-2. La Lpm concede solo qualcosa in battuta, dove si contano già tre errori, ma le monregalesi sono grintose e determinate e volano sul 13-8. Arriva la reazione delle marchigiane. Sale in cattedra la polacca Lipska e Macerata recupera due lunghezze. Ace di Peretti e punteggio sul 15-13. Macerata accorcia ancora le distanze ed arriva a -1. Il risultato torna in parità sul 17-17 e coach Delmati chiama il time-out della gara. Arriva il primo muro della Lpm. Entra in campo Martina Bordignon per migliorare la ricezione. Ace di Alessia Mazzon e Pumine sul 21-19. Macerata non molla e ristabilisce prontamente l’equilibrio. Con il Puma avanti per 23-21 arriva il time-out di coach Paniconi. La mossa produce gli effetti sperati, visto che si torna in parità. Una richiesta di video-check della Lpm non trova il riscontro delle immagini corrette ed il punto va al Macerata, che alla prima occasione trova il muro che vale il 23-25. Marchigiane avanti 1-0!

SECONDO SET: Le proteste della panchina monregalese per il video-check precedente producono un cartellino rosso. Due muri del Puma rimettono avanti la Lpm sul 2-1. Ace di Pomili e nuovo vantaggio Macerata per il 3-4. Controsorpasso monregalese, anche grazie all’ace di Leah Hardeman. Alice Tanase perde di incisività in attacco e la squadra di Paniconi si porta sul 7-9. La Cbf Balducci aumenta il vantaggio portandosi sul +3. Quando il risultato è di 11-14, coach Delmati chiama l’unico time-out a disposizione. Si torna in campo e l’attacco di Taborelli viene ancora murato dalle marchigiane. La Lpm sembra non riuscire più a trovare gli spazi giusti e Macerata vola sul 12-17. Un recupero straordinario di Giulia De Nardi consente alle Pumine di recuperare una lunghezza. Renieri e Lispka continuano ad essere implacabili a rete. Si arriva così sul 16-20. La squadra di Paniconi si avvicina alla vittoria del set andando sul 18-23. L’errore al servizio di Leah Hardeman consegna alla Cbf Balducci ben 5 set-point. Al secondo tentativo arriva il punto che chiude anche il secondo set sul 20-25. Macerata sul 2-0!

TERZO SET: Primo punto messo a segno dalla Lispka. Un gran recupero delle Pumine permette alla Lpm di portarsi sul 2-1. La Lpm prova ad alzare il ritmo e si porta sul 5-3. Il risultato torna in parità sull’8-8. Brutto momento per le ragazze di Delmati, che devono recuperare due lunghezze. Sul punteggio di 8-10 arriva il time-out dell’allenatore monregalese. Si torna in campo e Macerata vola sull’8-12. La Lpm accorcia le distanze di due lunghezze. Mondovì non molla e ritrova con i denti la parità sul 17-17. Macerata torna a spingere e si porta sul 18-21. Fase delicatissima del match, con le marchigiane avanti 21-23. La rabbia del Puma rimette il punteggio in equilibrio sul 23-23. Time-out chiesto da Paniconi. L’errore al servizio di Alice Tanase porta il primo match-point per Macerata. Le marchigiane conquistano il punto decisivo del 23-25, confermato anche dal video-check! La Coppa Italia è di Macerata!

LPM BAM MONDOVI’: Taborelli 10, Scola 1, Midriano, Bonifacio, Mazzon 6, De Nardi, Hardeman 12, Bordignon, Molinaro 9, Tanase 11, Mandrile, Serafini. Allenatore: Davide Delmati; 2° All. Claudio Basso

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Pomili 9, Martinelli 7, Giubilato, Renieri 11, Pirro, Lipska 16, Peretti 1, Mancini 8, Maruotti 1, Rita, Galletti, Sopranzetti, Bisconti. Allenatore: Luca Paniconi; 2° All. Michele Carancini

ARBITRI: 1° Sergio Jacobacci (Venezia) ; 2° Paolo Scotti (Verbania); 3° Claudia Angelucci